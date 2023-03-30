Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым
"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме
Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна
Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой
партнеры
Четверг
30 марта
Лента новостей
10:20
Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы
10:00
"Прежде чем что-то делать, надо подумать": Орбакайте врезала опальной матери
09:40
Половина россиян занимались ремонтом в 2022
09:20
Скидки до 40%: как сэкономить при покупке квартиры
09:00
"Организм разрушен": Врач обрубил Костомарову последнее
08:40
"Смог выдержать неделю": оставшийся без секса любимчик Пугачевой сбежал с "Дома-2"
08:20
Какие болезни представляют угрозу весной: объяснил врач
08:00
47% россиян отказали в ипотечных каникулах
06:59
На Западе зазвучала правда о спецоперации России на Украине
06:13
Как одеваться стильно и быстро: объяснил стилист
04:31
Извержение вулкана на Курильских островах засняли на видео
02:03
Элитное жилье все чаще берут в рассрочку
00:13
Алексеев день: что нельзя делать 30 марта
22:24
Молодая жена Цекало шевелит рукой между ягодиц: Нравится, когда душат
21:08
"Рот закрой и молчи": Соколов из "Маленькой Веры" приложил предавших Россию звезд
20:30
"Снова мама": после развода Брежнева сообщила о рождении ребенка
20:00
"Как бабка Ежка": сморщенная жена бросилась на Николаева после тайного интима с Королевой
19:30
"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП
19:00
Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке
18:44
"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие
18:00
"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена
17:20
"Фильмы не для детей": в чем особенности корейского кино
17:01
"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова
16:47
Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой
16:20
"Ты нюхаешь?": подышавший "особым запахом" с Путиным иноагент Смольянинов потерял рассудок
16:03
"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь
15:40
"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене
15:20
"Здоровья": 36-летняя Глюкоза объявила о беременности
15:00
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
14:40
"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ
14:20
Подростки из Подмосковья убили мать знакомой за вознаграждение
14:00
Ничего особенного: зажравшаяся Буланова вытерла ноги о своего молодого любовника
13:40
"Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху
13:20
"СПИД": тяжелобольному Цискаридзе вынесли страшный приговор
13:00
Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро
12:40
"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли
12:20
Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит
12:00
"Мы бессмертны": победившая рак Вайкуле сделала страшное признание
11:40
Облизала его и запрыгнула на плечи: видео интима Пересильд с любовником на вечеринке попало в Сеть
11:20
"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России
11:00
В Крыму четыре человека погибли после столкновения поезда с машиной
10:40
"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену
10:20
В Челябинске водитель сбил подростка на пешеходном переходе
10:00
"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру
09:40
"Несчастные дети!": бабка Пугачева вынесла из дома на руках двух новорожденных младенцев
09:20
Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю
09:00
Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках – видео
08:40
Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына
08:20
Erti: в центре Москвы представили ростовский взгляд на грузинскую кухню
08:00
Куда отправиться в путешествие россиянам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом
Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня
"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро
Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Организм разрушен": Врач обрубил Костомарову последнее

"Организм разрушен": Врач обрубил Костомарову последнее

Костомаров очень силен духом, но это ни на что не влияет.
прочитано 1331 раз

На днях появилась информация о том, что Роман Костомаров учится сидеть на больничной койке и уже принимает жидкую пищу. Фигурист заново учится глотать и дышать. Недавно его отключили от аппаратов искуственного поддержания жизнедеятельности и остановили распространение сепсиса.

ПО ТЕМЕ

"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Однако не все верят в то, что это конец, и страшные мучения спорстмена позади. Генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах в беседе с Пятым каналом рассказал, что ждет Романа Костомарова впереди.

"Сложно давать прогноз. Много у него всего было нарушено, и в течение полугода может это все тянуться... Слишком организм у него разрушен. Силой воли вылечить нельзя. Если он будет позитивно мыслить, это никак не повлияет на болезнь. Процесс будет идти, независимо от его настроя", – объяснил медик.

Таким образом, врач обрубил последнюю надежду на восстановление и возвращение Романа Костомарова к нормальной жизни. Судя по всему, после всего пережитого ему предстоит длительная реабилитация, которая не обязательно еще закончится успешно.

Напомним, фигурист пережил многочисленные медицинские манипуляции от ампутации конечностей до операции на трахеостоме и теперь проходит серьезные процедуры по восстановлению внутренних органов. Под особым вниманием медиуков печень, на которую ложится огромная нагрузка из-за приема лекарств для быстрой регенерации тканей.

Роман Костомаров. Фото: Semen Likhodeev/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 30 марта 2023, 09:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пельш и Костомаров стали моделями

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Изрезанному Костомарову осточертело валяться на больничной койке
Шоу-бизнес

"Как бабка Ежка": сморщенная жена бросилась на Николаева после тайного интима с Королевой

Взъерошенная жена Игоря Николаева показалась во всей красоте
Шоу-бизнес

Ничего особенного: зажравшаяся Буланова вытерла ноги о своего молодого любовника

Глаза матерой Булановой уже не горят как у юной девочки
Шоу-бизнес

"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ

Максим Галкин* перешел грань дозволенного

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года

Здоровье

Какие болезни представляют угрозу весной: объяснил врач
"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь
Маммопластика: Почему мы отговорим от огромной груди
Любимые операции звезд, которые не надо повторять

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+