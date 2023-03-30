"Организм разрушен": Врач обрубил Костомарову последнее

На днях появилась информация о том, что Роман Костомаров учится сидеть на больничной койке и уже принимает жидкую пищу. Фигурист заново учится глотать и дышать. Недавно его отключили от аппаратов искуственного поддержания жизнедеятельности и остановили распространение сепсиса.
Однако не все верят в то, что это конец, и страшные мучения спорстмена позади. Генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах в беседе с Пятым каналом рассказал, что ждет Романа Костомарова впереди.
"Сложно давать прогноз. Много у него всего было нарушено, и в течение полугода может это все тянуться... Слишком организм у него разрушен. Силой воли вылечить нельзя. Если он будет позитивно мыслить, это никак не повлияет на болезнь. Процесс будет идти, независимо от его настроя", – объяснил медик.
Таким образом, врач обрубил последнюю надежду на восстановление и возвращение Романа Костомарова к нормальной жизни. Судя по всему, после всего пережитого ему предстоит длительная реабилитация, которая не обязательно еще закончится успешно.
Напомним, фигурист пережил многочисленные медицинские манипуляции от ампутации конечностей до операции на трахеостоме и теперь проходит серьезные процедуры по восстановлению внутренних органов. Под особым вниманием медиуков печень, на которую ложится огромная нагрузка из-за приема лекарств для быстрой регенерации тканей.