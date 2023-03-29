"Здоровья": 36-летняя Глюкоза объявила о беременности

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, в начале 2000-х прославилась на всю страну и стала кумиром молодежи под псевдонимом Глюкоза (Глюк’oZa). Благодаря уникальному тембру голоса и клипам с мультяшными образами она добилась небывалых творческих высот.
Песни исполнительницы покоряли вершины отечественных музыкальных хит-парадов. Однако постепенно артистка стала меньше появляться на экранах. Сегодня 36-летняя Глюкоза уделяет больше времени семье и детям.
В 2006 году она вышла замуж за предпринимателя Александра Чистякова, в 2016 году журнал "ОК!" признал супругов парой десятилетия. Они воспитывают двоих наследников, дочерей Лидию и Веру.
Однако Глюкоза хочет завести третьего ребенка. Она уже раскрыла карты и объявила о беременности (пока в фантазиях). Отвечая на вопросы поклонников в социальных сетях, звезда подчеркнула, что мечтает забеременеть снова.
"Для себя любимой ребеночка третьего очень хочу!"
– написала исполнительница хитов "Танцуй, Россия", "Малыш", "Невеста", "Жениха хотела", "Бабочки" и других, отвечая на вопрос фаната о трех желаниях. Глюкоза также отметила, что попросила бы у золотой рыбки "мира во всем мире" и "здоровья близким".