"Он сам недалекий": Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка

Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка.

2 марта в России состоялась премьера сериала "Король и Шут" ("КиШ") по мотивам жизни и творчества культового панка 90-х Михаила Горшенева, известного как Горшок, и его окружения. Лента моментально завоевала сердца миллионов поклонников панк-культуры. Главную роль в сериале сыграл актер Константин Плотников. Актер играет в петербургском театре, подрабатывает дворником у Александро-Невской лавры и пробует себя в режиссуре – снимает собственные фильмы, сообщает "Общественная служба новостей".

Конечно, такое событие не могло обойтись без скандалов. На днях вдова одного из фронтменов группы "Король и Шут" ("КиШ") Михаила Горшенева Ольга заявила, что в сериале неправильно расставлены акценты. А именно – слабости Михаила гиперболизированы. Она посоветовала режиссеру для начала получше ознакомится со своим героем и изучить факты о нем, сообщает телеканал "360".

Режиссер киноленты ответил на обвинения вдовы бывшего солиста "Король и Шут". Рустам Мосафир заявил, что образ Горшенева показан разносторонним и глубоким. Более того, по словам кинодеятеля, он романтизировал его пороки, а местами и вовсе его "обелил", фактически наплевав таким образом на обвинения вдовы Горшка.

"Если зритель видит недалеко персонажа, возможно, он сам недалекий", – ответил режиссер.

Напомним, лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев умер в 2013 году в возрасте 39 лет. В тот день его тело нашли в пригородном доме в Санкт-Петербурге. Причиной смерти Горшка стала "токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности", что стало результатом употребления алкоголя и наркотиков.