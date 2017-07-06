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Июль 6, 2017
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70-летний Сталлоне опух от ботокса

567

Сегодня, 6 июля, круглую дату отмечает известный голливудский актер, звезда боевиков Сильвестр Сталлоне. Трудно поверить, но артисту уже 70 лет! Слай (как ласково называют кумира фанаты) всеми силами пытается удержать молодость: он не только регулярно занимается в зале, но и прибегает к помощи "уколов красоты". От ботокса Сталлоне даже опух.

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