70-летний Сталлоне опух от ботокса

Сегодня, 6 июля, круглую дату отмечает известный голливудский актер, звезда боевиков Сильвестр Сталлоне. Трудно поверить, но артисту уже 70 лет! Слай (как ласково называют кумира фанаты) всеми силами пытается удержать молодость: он не только регулярно занимается в зале, но и прибегает к помощи "уколов красоты". От ботокса Сталлоне даже опух.