"Очень мне себя жалко": тяжелобольная Гузеева с отказавшим органом успела попрощаться

Лариса Гузеева сказала последние слова.

Тревожное сообщение в личном блоге ведущей шоу "Давай поженимся" ошарашило всю страну. И поклонники, и злопыхатели не смогли пройти мимо жутких подробностей о состоянии звезды. Лариса Гузеева снова оказалась тяжело больна.

Еще в 2021-м знаменитость подхватила коронавирус и поступила в Коммунарку. Там ее спасали вместе с другими известными людьми, но не всем повезло выжить. Рядом с Ларисой Гузеевой лежал Валерий Гаркалин и не смог выкарабкаться.

После выздоровления телеведущая в страхе смотрела в зеркало и называла себя "страшной". Впрочем, заботы о внешности довольно быстро сменили проблемы посерьезнее. 11 марта 2023 года Лариса Гузеева рассказала, что подцепила очередной недуг и ее орган обоняния отказал в исполнении базовой функции.

"Болею уже две недели. Устала невозможно. Никаких запахов не чувствую. Решила сделать мандариновые конфетки. Мне их нельзя, аллергия, отвезу девочкам на работу. Берегите себя, носите шапки. Где я эту заразу... Ковид, не ковид? Какой-то вирус. Просто две недели не могу вылезти. Очень мне себя жалко... Пока", — попрощалась с россиянами загробным охрипшим голосом Лариса Гузеева.