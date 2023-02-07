Гузеевой больше нет: изрезанную плоть бросили на еврейской земле

Гузеева изменила сама себе.

На днях российская телеведущая Лариса Гузеева улетела в Израиль. В Сети тут же поползли слухи о том, что звезда бросила родину и отправилась в эмиграцию. Однако Гузеева опровергла эту информацию, заявив, что отправилась на отдых. Ведущая также язвительно заявила, что "забыла спросить разрешения" у своих подписчиков. Также ведущая подчеркнула, что не намерена повторять ошибок Аллы Пугачевой и собирается просто отдохнуть и вернуться в Россию, пишет "Царьград".

Однако несмотря ни на что, привычной нам Ларисы Гузеевой больше нет, во всяком случае, в том амплуа, которое она с достоинством несла на родине. Об этом говорит хотя бы ее поведение и привычки в отпуске.



Сейчас Лариса Гузеева отдыхает в Тель-Авиве. Там она вместе с другом ходит по рынкам и колоритным местным кафе. В одном из таких заведений ведущая отведала приготовленного на открытом огне шашлыка. Покинув под шумок страну и обматерив россиян, она смешалась с толпой беспощадных евреев, которые жадно разбрасывали изрезанную плоть убитых животных и хохотали, пока вокруг витал дух смерти.

"Живой огонь, как мне все это нравится, я просто в восхищении", – сказала Лариса Гузеева.

К удивлению фанатов, ведущая согласилась пообедать в весьма странном месте. Приятель привел ее не в красивый ресторан, как она привыкла, а в уличную забегаловку, где мясо готовил какой-то израильтянин даже без перчаток, на что она неоднократно обратила внимание. Таким образом Гузеева изменила сама себе, ведь она всегда любила роскошь.