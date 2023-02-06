Тейлор Свифт, Гарри Стайлз или Бейонсе: Кто стал победителем 65-й премии "Грэмми"

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Понедельник 6 февраля

11:00Тейлор Свифт, Гарри Стайлз или Бейонсе: Кто стал победителем 65-й премии "Грэмми" 10:40Яйца марала и губы оленя: чем Собчак радует себя на Алтае 10:20"Не общается": Равнодушный Пьеха бросил на произвол судьбы знаменитую бабушку 10:00Цены скачут: сколько в среднем стоит квартира в России 09:40"В Израиль ей отправлять не собираюсь": Киркоров обнаружил сокровище поспешно уехавшей Пугачевой 09:20"Вырезали все, что могли": с онкобольной Заворотнюк очень жестко обошлись 09:00"Пугачева умерла": Россияне потеряли 73-летнюю Примадонну 09:00Почему в школе дети любят прогуливать уроки физкультуры? 08:40"Нет слов, чтобы описать эту жестокость": кто и зачем калечит девочек процедурой женского обрезания 08:20Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению 08:007 лучших комедий для хорошего настроения с Джимом Керри 07:09Ресурс на исходе: как выбраться из состояния эмоционального выгорания? 06:17Падение Чуриковой, травма Нагиева и разврат Асмус: самые скандальные инциденты в театре 04:24Делай как чувствуешь: как выбрать наиболее эффективный способ изучения языка для себя 02:18Тест: отгадайте фильм с Ярмольником по кадру 00:01День памяти Ксении Петербургской: что нельзя делать в праздник 6 февраля 22:19Тайм-менеджмент для каждого: как успевать все и везде, напомнил Грег МакКеон 20:25Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года 20:06Рак яичка, опухоль в матке, врожденное уродство: кому из звезд удалили органы 20:00Бузову в срочном порядке отправили к врачу из-за шокирующей выходки 19:06Бросила и чувствует себя виноватой: почему рухнул крепкий брак Елены Ваенги 18:30"Он очень мягкий": как пригревшая соперницу на груди Степаненко упустила Петросяна 17:30"Не стоит": на нелепо вырядившуюся перед разводом Королеву обрушилась суровая правда 17:20Случилось ужасное: Лолита вынуждена сама справляться с последствиями покушения 16:40Водитель экскаватора: стали известны правдивые подробности первого интима принца Гарри 15:42Мат, обвинения и угрозы: стало известно о проблемах в семье Николаева и Проскуряковой 14:40Плашмя рухнул грудью: нелепая ошибка лишила Башарова будущего 13:37Галлюцинирующая Поргина отправилась на небо к покойному Караченцову 13:00Устроившая истерику дочь Славы рассказала Кудрявцевой о поле ребенка: Мужу нравится 11:40"Барби на пенсии": оголившаяся на публике 51-летняя Кудрявцева вызвала смех и жалость 11:00"Невзрачная посредственность": стало известно о причинах эксгибиционизма Дарьи Мороз 08:09Морщинистая кожа и обвисшие уши: превращение чудища в милое создание сняли на видео 06:12Секс в церкви и отмена всех канонов: сериал "Монастырь" признали оскорблением чувств верующих 04:33Эбру: 5 интересных фактов о "волшебной живописи на воде" 02:09Чем опасна "инъекционная" пластика? 00:02Агафий-полухлебник: приметы и традиции 5 февраля 22:17Последняя улыбка: фото Анастасии Заворотнюк ранят до слез 21:47"Ну и уродина!": 15 пострашневших ради роли звезд кино 21:17"Она готова": припавшая к бутылке певица Слава ушла на пике 20:08Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии 19:58"Эскорт для пенсионеров": оголившаяся Волочкова рассказала о любимом занятии 19:17Выбираем модный трикотаж 19:15Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги 18:45"Дети не получаются": слухи об импотенции сына Орбакайте всполошили народ 18:12Слезы: инфаркт 63-летнего Николаева привел к уходу 17:15"Я схожу с ума": ставшая невестой 53-летняя Буланова заявила о разрыве с женихом 16:33Ради победы: вдохновившийся успехами Арзамасовой на льду Авербух дал ей полную свободу 15:51"Полюбуйтесь!": раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность 15:25Показавшая растущего малыша дочь Маликова прячет живот на фото: Бутерброд любви 14:30"Становится сладко": закатившая глаза Андреева затолкала за щеку толстый конец
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Тейлор Свифт, Гарри Стайлз или Бейонсе: Кто стал победителем 65-й премии "Грэмми"

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Статуэтки "Грэмми" вручены

В Лос-Анджелесе отгремела 65-я церемония вручения премии "Грэмми", которая запомнилась яркими нарядами, курьезными ситуациями и новыми рекордами. Чем же отличилось прошедшее мероприятие?

Шума наделала певица Бейонсе. Во-первых, потому что умудрилась опоздать: появления звезды ждали два часа, пока она стояла в пробке. Забавно, что ее муж Джей Зи приехал вовремя и терпеливо ждал свою жену за столиком. А во-вторых, артистка поставила новый рекорд, собрав наибольшее число статуэток за всю историю премии. К слову, их у нее теперь 32 – это на одну больше, чем у покойного дирижера сэра Георга Шолти.

В номинации "Лучшая запись года" были представлены Тейлор Свифт, Гарри Стайлз, Кендрик Ламар, певица Адель и даже легендарная группа ABBA, но победительницей в очередной раз стала Бейонсе, которой, как пишет Пятый канал, критики предсказывали победу.

Рекорды, к слову, побила не только она. Личное достижение было у певицы Адель: она получила уже четвертую награду в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение". Вместе с тем лучшей песне года назвали Just Like That, лучшим молодым музыкантом – Самару Джой, а статуэтку от "Гремми" за лучший альбом года получил Гарри Стайлз. В этот вечер определили и лучший клип: им стало видео на песню All Too Well Тейлор Свифт.

6 февраля 2023, 11:00
Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Grammy.com✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе вручили "Грэмми"

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