Солист группы "Отпетые мошенники" оказался на волоске от смерти: Все ради девушки

Участник "Отпетых мошенников" шокировал народ.

Певец Сергей Аморалов – один из самых известных участников группы "Отпетые мошенники", поскольку он выступает в коллективе с конца 90-х. Он является автором многих хитов этого бойз-бэнда. О личной жизни артиста известно не так уж и много. Несколько лет назад он женился на бывшей модели Марии Эдельвейс, с которой состоит в отношениях с 2004 года.

Ради своей избранницы солист "Отпетых мошенников" готов на многое. В недавней беседе с журналистом Сергей рассказал, что прыгал с парашютом, спускался к акулам и даже заходил в вулкан. "И все ради девушки", – цитирует артиста Пятый канал. Выходит, певец как минимум трижды оказывался на волоске от смерти, ведь такие занятия весьма опасны для жизни.

Аморалов поздравил девушек с наступающим Международным женским днем, а также отметил, что в России самые невероятные представительницы прекрасного пола. Мол, они самые крутые. "Мы вас очень любим", – сказал 44-летний солист группы "Отпетые мошенники".

Напомним, сейчас в группе "Отпетые мошенники" остались двое – Сергей Аморалов и Алексей Радченко. В прошлом году скончался бывший участник коллектива Вячеслав Зинуров, более известный как Том Хаос.