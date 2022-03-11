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"Я сделаю все": Внезапно ушедший солист "Отпетых мошенников" получил посмертное обещание

"Я сделаю все": Внезапно ушедший солист "Отпетых мошенников" получил посмертное обещание

Вячеслав Зинуров скончался 10 марта в своем доме.
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Новость о скоропостижной смерти артиста потрясла общественность вчера вечером. Ничего не предвещало беды, 50-летний музыкант планировал дать интервью, но в какой-то момент просто перестал отвечать на звонки и сообщения. В итоге его тело обнаружили в его загородном доме в Московской области.

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Супруга Гарика Богомазова, одного из участников группы, Виктория опубликовала в своем блоге последнее фото артиста и дала ему обещание. По совместительству она была концертным директором Зинурова и занималась всем, что связано с выступлениями и отношениями с бывшими коллегами. "Да, жесть. Последнее фото Славы. Вчера мы расстались после съемки вечером. Я его обняла – и сказала: "Слав мы тебя не бросим!!! " Как так? Светлый, добрый. Я делала все что могла! Прости". Виктория пообещала, что виновные будут наказаны.

Напомним, "Отпетые мошенники" распались в 2011 году, коллектив покинул Гарик Богомазов, а Сергей Аморалов и Том Хаос (сценический псевдоним Вячеслава Зинурова) продолжили выступать вдвоем. В прошлом году Вячеслав со скандалом ушел из группы, обвинив Аморалова в финансовых махинациях, и воссоединился с Богомазовым. Сергей, в свою очередь, запретил им выступать под брендом "Отпетых мошенников".

Концертной деятельностью последнего состава занималась как раз жена Богомазова Виктория. Аморалов пошел в суд за авторские права. А у Вячеслава на почве ссоры с близким другом началась затяжная депрессия.

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Фото: Darya Orlova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 11:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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