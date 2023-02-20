Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым
Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам
Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
партнеры
Понедельник
20 февраля
Лента новостей
16:20
"Поражения фатальные": у прооперированного Костомарова сильно пострадал мозг
16:00
Любовный треугольник: подлый Киркоров назвал причину развода с Пугачевой
15:40
"Узаконить отношения": Женатого Джигурду тащат под венец вопреки свирепствующей Анисиной
15:20
Уже возбуждено дело: на мужа разбитой раком Заворотнюк объявили охоту
15:00
В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
14:40
Едва не ослепшая жена родила Сарику Андреасяну дочь: Волосатая и черненькая
14:20
Ребенку 7 лет! Отплясывающая под похабщину от Инстасамки дочь Бородиной шокировала народ
14:00
"Я плачу": любимая женщина застукала Гордона с Барановской
13:40
"С мыслями надо собраться": коллеги прощаются с ушедшей Ахеджаковой
13:20
Танцевал и смеялся: бросившего Заворотнюк Чернышева застукали с другой
13:00
В Новой Москве девушка получила подарок со взрывчаткой
12:40
"Живот отрезал вместе с пупком": ставший жертвой Киркоров показал последствия вскрытия
12:20
Большая потеря: Врачи не смогли спасти пережившего ампутацию конечностей Костомарова
12:00
Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез
11:40
"Изнасиловал": Пристроившегося без разрешения наглеца Киркорова ждет суд
11:20
Обманула доверие: жена Дунаевского выставила звездного мужа из московской квартиры
11:00
"Вышло мимо": объявивший о разводе с женой Малахов предъявил малыша
10:40
"Лечиться и лечиться": найденной в горе мусора Волочковой поставили диагноз
10:20
Сняли на видео: Кривляющаяся на сцене Брежнева засветила копну волос в интимной зоне
10:00
Сплошная экономия: в России вырос спрос на загородную недвижимость
09:40
Боже! Изуродованную пластикой Алентову выставили перед толпой зевак
09:20
"Что-то фундаментальное": вдова рассказала о появлении в столице мемориального музея Кобзона
09:00
Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции
08:40
Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД
08:20
Как перестать покупать ерунду: 4 способа экономии
08:00
Умертвила четверых мужиков и требовала золота: страшная история ведьмы из Казани
08:00
Марионетки на войне: Пушкин, Достоевский и Есенин стали жертвами злобного диктатора
06:15
Как добавить ярких моментов в постель: 3 совета сексолога
04:32
Опасный напиток на вашем столе: ученые назвали причину болезни Альцгеймера
04:06
Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады
02:19
Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти
02:08
Жизнь моего брата забрала поганая нечисть: изо рта шла пена
00:01
Сырная седмица: православный праздник 20 февраля
23:11
Как добиться счастья без страданий?
22:05
Детские травмы и недостатки партнера: Главные причины развода и как избежать краха семьи
21:04
Пока смерть не разлучит нас: умершие после свадьбы знаменитости
20:20
Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной
19:53
Очень тактильный попугай не отпускает "маму" ни на минуту (видео)
19:01
5 способов раскрыть женское предназначение
18:31
Самое милое на сегодня: в Хабаровском крае мужчина завел дружбу с диким соболем – видео
18:30
"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова
17:57
"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда
17:53
"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась
17:31
"Потеряла": забеременевшая Наташа Королева откровенно о ребенке
16:16
Срочно: многодетной жене Тарасова рассекло руку пополам
15:48
"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой
14:32
"Некуда идти": приползшую к маме беглянку Литвинову с визгом вышвырнули из России
14:05
"Плачет навзрыд": сгоревший в реанимации Пьер Нарцисс вернулся с того света
13:50
Жених и невеста: застуканная с мужиком дочь Успенской едва успела прикрыться
12:14
Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда
"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой
"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова
"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась
"Кислородная подушка": потерявший память Пригожин перестал дышать
Жених и невеста: застуканная с мужиком дочь Успенской едва успела прикрыться
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Поражения фатальные": у прооперированного Костомарова сильно пострадал мозг

Состояние Романа Костомарова сильно ухудшилось.
прочитано 2 раза

Состояние здоровья Романа Костомарова меняется буквально каждый час. Организм спортсмена вымотан борьбой с инфекциями и операциями, поэтому ему сложно справиться без сложного медицинского оборудования и пристального врачебного внимания.

ПО ТЕМЕ

Большая потеря: Врачи не смогли спасти пережившего ампутацию конечностей Костомарова

И, пусть медики продолжают делать все возможное, острый период никак не заканчивается. Последняя информация, поступившая из Коммунарки, весьма печальна: у прооперированного Костомарова сильно пострадал мозг. В больших полушариях развивается внутримозговая гематома. В правой лобной доле врачи наблюдают отек. Практически во всех отделах мозга присутствует поражение белого и серого вещества.

Медики уверены, сообщает Телеграм канал SHOT, что причиной поражения мозга стал отит, развившийся у спортсмена. По мере того, как заболевание ушей прогрессировало, инфекция попала в мозг и спровоцировала описанные выше осложнения.

Пользователи Сети, ознакомившиеся с последними новостями, разделились на два лагери. Пессимисты уже приготовились к худшему: "Там уже все", "Страшно читать, все поражения какие то фатальные", "Скоро инсульт, потом полиорганка и конец мучениям".

Другие же, наоборот, послали спортсмену свои молитвы и пожелания выздоровления.

"Ромочка, живи! Борись! Ты же сильный, ты справишься!", "Как же больно...", "Помоги, Господи!", "Дай Бог ему сил побороть болезни", – написали под публикацией те, кто переживает за жизнь Романа Костомарова.

Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2023, 16:20 Источник: Телеграм, канал "SHOT" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Костомаров кричит из-за Навки

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез

Бывший Ксении Бородиной очень любит делать детей
Шоу-бизнес

Большая потеря: Врачи не смогли спасти пережившего ампутацию конечностей Костомарова

Костомаров заболел еще в январе
Шоу-бизнес

"Живот отрезал вместе с пупком": ставший жертвой Киркоров показал последствия вскрытия

Поклонники в шоке от новостей Филиппа Киркорова
Шоу-бизнес

"С мыслями надо собраться": коллеги прощаются с ушедшей Ахеджаковой

Лия, слишком рано!

Гороскоп

Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака
Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года
Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий
Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены

Здоровье

Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции
Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти
5 способов раскрыть женское предназначение
Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+