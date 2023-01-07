"Я почувствовала эту необходимость": окрыленная материнством Казарновская продолжает род в 66 лет

Оперная дива Любовь Казарновская взяла быка за рога. Она уверена – пришло то самое время.

Знаменитая артистка, профессионал с большой буквы и глубоко уважаемый деятель культуры Любовь Казарновская ведет блог на ютуб-канале. Звезда делится мыслями и планами будущее, затрагивая темы духовности и тонкого сознания.

Недавно она подвела итоги минувших событий и заявила о том, что требует от всего человечества 2023 год. По ее словам, людям пора отказываться от проявления жестких мужских энергий. И если патриарх Кирилл, как пишет URA.RU, рекомендует обращаться к вере, то Любовь Казарновская советует исключить из жизни понятие "враги".

"Мы должны все понимать, что мы едины. И пока мы в разделении находимся, осуждаем, проклинаем, делим друг друга на хороший/плохой, мы далеко не уйдем", — объясняет Любовь Казарновская.



По ее мнению, настала эра всеобъемлющего материнства, которым надо проникнуться каждому. Проще говоря, в межличностных отношениях должен произойти переворот, после которого забота, ласка, сострадание создадут основу коммуникаций.

Любовь Казарновская, уже совсем окрыленная этим материнством в 66 лет, ничуть не сомневается в такой философии. Своими наставлениями она продолжает род человеческий, оберегая его от падения в бездну паники и агрессии.

Для окружающих теперь она не просто оперная дива и большой талант, а еще и всеобщая мама. Каждому она посылает свет и добро. По крайней мере, в комментариях на ютуб-канале точно.

"Я почувствовала эту необходимость — создания эры женских энергий. Потому что мы нашим материнским, сестринским, любящим сердцем можем сделать очень-очень многое для гармонизации всего того, что есть на земле", — выразилась Любовь Казарновская.