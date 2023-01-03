Любонька, покажи попоньку: потерявшая стыд 68-летняя Успенская вывалила надутые ягодицы

В следующем месяце Любовь Успенская отметит 69-летие. И в это трудно поверить, глядя на звезду шансона. Артистка выглядит сногсшибательно, и ей могут позавидовать молодые красавицы. Впрочем, пышные формы певица приобрела с возрастом, когда стала увлекаться пластическими операциями.
Не так давно Успенская, которая не раз ложилась под нож, с гордостью говорила, что увеличила попу. На светском мероприятии она крутилась перед папарацци и демонстрировала, чем стала богата. С тех пор Любовь Залмановна не стесняется надевать более откровенные наряды.
Например, на днях исполнительница хита "К единственному, нежному" выступила в весьма ошеломляющем наряде, одним из элементов которого являются черные трусики.
Успенская, судя по всему, не знает, что такое стыд. Она смело показалась поклонникам в таком образе, не переживая о том, что ее надутые ягодицы наполовину вывалены и неприкрыты. Разгоряченным фанатам не нужно было снова просить нежную Любоньку показать попоньку – та все сделала сама.
Кстати, Любовь Успенскую не перестают сравнивать с 64-летней американской певицей Мадонной, которая тоже увлекается пластическими операциями. Исполнительница хита Like a Prayer перестала быть похожей на себя из-за многочисленных походов к хирургам и косметологам, как и российская звезда.