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Квартиры, дача, антиквариат: Объявлено о пропаже богатого наследства звезды "Свадьбы в Малиновке"

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Пуговкин оставил все вдове.

Советский и российский актер театра и кино Михаил Пуговкин (Пугонькин – настоящая фамилия) исполнил более ста ролей. Звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Свадьба в Малиновке" и многих других без труда перевоплощался и играл разные роли.

Артист умер более десяти лет назад. В наследство его вдова Ирина получила несколько квартир, машину, дачу и антиквариат. Несмотря на это, сейчас вдова Пуговкина живет в запущенном доме в Ростове-на-Дону. Она специально уехала из столицы, чтобы жить поближе к музею Пуговкина, ведь он мечтал о том, чтобы память о нем хранилась там.

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале вдова Михаила Пуговкина не стала отчитываться, куда дела все богатое наследство артиста. Выходит, что оно просто исчезло.

Напомним, Ирина Лаврова и Михаил Пуговкин познакомились в Ялте. Она стала его третьей женой. В 1999 году пара приехала в Москву и основала музей "Киноцентр Михаила Пуговкина". С тех пор Ирина не расставалась с актером и была его верной помощницей и спутницей. С 2003 года Михаил Пуговкин стал все реже выходить в свет и уже не работал. В 2008 году его не стало.

28 января 2023, 20:21
Михаил Пуговкин. Фото: Mosfilm/ Instagram.com/ Globallookpress.com
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