Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика

Когда не слушаются правая нога и рука...

В 2017 году у 69-летнего Вячеслава Малежика случился инсульт. Певец винит в этом нервное напряжение при подготовке к юбилею – говорит, что "сжег себя со страшной силой". Из-за болезни у певца на некоторое время отказали ноги и была потеряна координация. Но звезда 80-х смог справиться с недугом и вернуться к обычной жизни.



"У меня было довольно мощное атеистическое воспитание в школе и институте, – признался "Дни.ру" Малежик. – Но после того, как меня долбанул инсульт, пропали все сомнения в существовании Бога".

Сам момент инсульта артист не помнит. "Помню только, как я свалился с кровати и не смог встать, – говорит он. – Я стал проверять, что у меня отказало, и понял, что не могу глотать, у меня не работают правая ноги и правая рука. Это произошло 5 июня, а лежал и думал, смогу ли восстановиться к концу августа, чтобы на День газовика на Севере заработать на концерте большие деньги". Помимо инсульта, который диагностировали врачи, они нашли у Вячеслава Ефимовича еще и бронхит с пневмонией.

В итоге два месяца певец провел в 15-й больнице Москвы, где, как он сам говорит, его вытащили с того света. "Я до туалета не мог три месяца сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть. Была победа, когда я из стакана попил киселек", – позже расскажет артист. У обездвиженного после инсульта Малежика жизнь была страшная!

А потом его перевели в реабилитационный центр Зеленограда. "Я предложил главному врачу выпустить меня на сцену с гитарой, – вспоминает певец. – Мне помогли подняться, посадили на стул, и я стал петь для людей на костылях и каталках. Такой вот был паралимпийский концерт (улыбается). Думаю, эта "малежикотерапия" помогла и другим больным, и мне. Я понял, что обязан восстановиться. И сегодня и стихи пишу, и голова прилично работает".