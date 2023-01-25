"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика

Семейные разборки

Вячеслав Малежик выпустил книгу художественной прозы "Птицы перелетные" – о себе, о времени, о друзьях и коллегах. На презентацию 75-летний артист пришел с супругой Татьяной, в браке с которой состоит с 1977 года. А сыновья и внучки вниманием артиста не удостоили...



"Сыновья и внучки – это меньше всего интересующиеся моим творчеством люди, – вздыхает Малежик. – Для них я – просто человек, который всю жизнь поет песни. И, например, выпуск пластинки у меня для них – ничто".

Старший сын артист Никита Малежик (род. 1977) окончил экологический факультет Университета дружбы народов. Имеет также экономическое образование. "Он работал в "Газпроме", но когда этот концерт переехал в Питер, сыну пришлось жить на два города, поскольку семья его оставалась здесь. Он понял, что может семью потерять, поэтому поменял работу и вернулся в столицу. Но полгода назад его сократили, так что, если кому-то нужен хороший специалист, обращайтесь (улыбается)".

Что же касается младшего – Ивана Малежика (род. 1990), то, по словам певца, наследник окончил факультет продюсерства и экономики во ВГИКе, потом стал музыкантом, играл в андеграудной группе. "Но у сына говнистый характер, он поругался со своими музыкантами, – сожалеет Малежик. – Они разбежались, и сын сейчас пребывает на творческом распутье. Я пытаюсь ему что-то подсовывать, но он отказывается. А когда я недавно предложил записать совместную песню, сын отрезал: "Твоя старческая энергия мне не нужна".