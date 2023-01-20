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Билась в конвульсиях и не хотела умирать: изуродованную дочь Успенской отправили на тот свет

Татьяна Плаксина в лохмотьях вымазалась в грязи.
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Дочь королевы русского шансона Любовь Успенская родила дочь Татьяну Плаксину от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина. Ранние годы девочка провела в США, потом вместе с мамой переехала в Россию. У дочери Успенской были проблемы с запрещенными веществами. На фоне этого она сбегала от влиятельной матери и даже обвиняла ее в насилии. Сейчас в жизни Успенской и ее дочери наступило потепление.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Татьяна Плаксина избавилась от зависимости и строит карьеру в шоу-бизнесе. Она рисует картины, сочиняет, поет и снимается. Сегодня вышел ее клип на песню "Чудо". Это дебютная авторская работа Pacha Tati (творческий псевдоним Татьяны Плаксиной).

Продюсировала клип именно мать девушки Любовь Успенская. Она же опубликовала его на своем ютуб-канале.

"Я показываю путь, который я проделала, и боль, с которой я столкнулась. Чем страшнее прожитый тобой ад, тем больше ты начинаешь ценить все светлое в своей жизни..." Темный лес, ночное небо, разверзнутое молниями, железные цепи, глаза, полные страха и отчаяния… И лишь один волшебный мотылек, летящий на свет, способен перевернуть сознание и кардинально изменить жизнь, маня вслед за собой навстречу прекрасному…" – говорится в описании к работе.

На кадрах ролика дочь Любови Успенской билась в конвульсиях и не хотела умирать, противостояла сама себе. Вся изуродованная, в грязи и в лохмотьях она пробирается сквозь дремучий лес. Создается впечатление, что ее отправили на тот свет.

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 15:40 Источник: Любовь Успенская/ Ютуб • Требует проверки
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