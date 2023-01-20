"Больше нет с нами": умер знаменитый артист

На 82 году жизни умер знаменитый артист Дэвид Кросби, благодаря которому мир узнал американские группы The Byrds и Crosby, Stills & Nash. Он стал легендой рок-музыки 60х, а также сыграл роли в нескольких кинокартинах. Как передает телеканал "360", кроме того, усопший озвучил двух персонажей "Симпсонов".
"Его больше нет с нами", — с горечью заявила вдова покойного и отметила в речи его грандиозное творческое наследие. РИА ФАН информирует, что при жизни музыканта два раза удостоили членством Зала славы рок-н-ролла.
Судя по цитате, которую приводит Пятый канал, причина смерти артиста — долгая болезнь. Пока конкретику в отношении диагноза не разглашают. Известно лишь, что умер знаменитый артист в окружении родных людей. У него остался сын.