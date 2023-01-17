"Нет положительных изменений": врачи объяснили состояние угасающего Костомарова

Все поклонники фигурного катания оказались прикованы к экранам. Каждый день они ждут новостей о состоянии госпитализированного фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Ранее мужчина оказался в реанимации с диагнозом пневмония.
К сожалению, пока нет точных прогнозов на будущее. Состояние угасающего фигуриста оценивается как тяжелое. Стало известно, что в похожем состоянии находилась и певица Максим летом 2021 года. Тогда 39-летняя артистка провела два месяца в больнице, после чего долго восстанавливалась.
Романа Костомарова уже подключили к ЭКМО — специальной системе, насыщающей кровь кислородом. Врачи объяснили, что этот шаг необходим при тяжелой и острой дыхательной недостаточности. Кроме этого, есть проблемы со свертываемостью крови.
"В остальном нет ни положительных, ни отрицательных изменений", — сообщает источник в одном из популярных Телеграм-каналов.
Близкие и друзья Романа Костомарова надеются на скорое выздоровление спортсмена. Бывшая партнерша по фигурному катанию Татьяна Навка также выразила свои слова сочувствия в адрес близкого друга.