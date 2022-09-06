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Шоу-бизнес
Муж предал, сын стал наркоманом, а дочь возненавидела: горькая судьба актрисы Екатерины Зинченко

Муж предал, сын стал наркоманом, а дочь возненавидела: горькая судьба актрисы Екатерины Зинченко

Актрисе не удалось стать счастливой в личной жизни.
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Екатерина Зинченко прославилась после съемок в телесериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где сыграла роль Мэри Морстен. Несмотря на громкий успех, сегодня актриса считает себя неудачницей. Дело в том, что ей не повезло в личной жизни.

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Будущая артистка появилась на свет в 1960 году и была не только очень долгожданным, но и единственным ребенком в семье. Родители Екатерины души не чаяли в дочке, но не стали препятствовать, когда та влюбилась в актера вдвое старше ее и решила перебраться из Одессы в Москву. Тогда Зинченко было всего 16 лет. Именно эта встреча и переезд стали для нее судьбоносными.

Несмотря на то, что серьезных отношений с возлюбленным у Екатерины так и не вышло, благодаря ему она заболела сценой и решилась на поступление в ГИТИС. Когда роман закончился, девушка полностью посвятила себя учебе. Вскоре молодую актрису пригласили сняться в фильме "Назначение". А всего спустя три года она прославилась на всю страну с ролью Мэри Морстен – жены доктора Ватсона.

Личная жизнь Зинченко тоже не стояла на месте. Первым мужем артистки стал преподаватель МГУ Владимир Мишин, который был старше ее на 20 лет. Вскоре после свадьбы Екатерина подарила мужу дочь Ксению. Увы, построить крепкую семью у супругов не вышло. Владимир оказался не только любителем шумных компаний, но и изменником. Однажды, вернувшись домой пораньше, актриса застала мужа с другой. Она не стала мириться с предательством и подала на развод.

Следующие отношения артистки тоже закончились драматично. Через несколько лет после развода Екатерина закрутила роман с обеспеченным мужчиной, у которого была другая семья, и родила от него сына Феликса. Однако возлюбленный актрисы не собирался на ней жениться. В результате она была вынуждена воспитывать наследника одна.

Помимо двоих детей, Зинченко приходилось заботиться о родителях, у которых были проблемы со здоровьем. Звезда упорно работала, чтобы прокормить семью. Актриса много играла в театре и снималась в кино, но так и не смогла повторить громкий успех, который пришел к ней в молодости. В последний раз Зинченко появлялась на экранах восемь лет назад.

Впрочем, на материальное положение звезда не жалуется. А вот в личной жизни она считает себя неудачницей. Екатерина Григорьевна потеряла родителей, не встретила достойного мужчину и настрадалась с собственными детьми. Сын знаменитости стал наркоманом и даже лежал в психдиспансере. К счастью, отец наследника оказывает помощь в его лечении. С дочерью знаменитость и вовсе не общается. Если верить актрисе, наследница ее ненавидит и винит в том, что она ее недолюбила.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: кадр youtube.com
Автор: 6 сентября 2022, 08:01 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник

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