Грудь знаменитости выпала во время примерки топа

Известная в "Тик-Ток" блогер Хлоя Вотерз (chloewaterz) наделала шума новым видео. На опубликованных в Сети кадрах девушка примеряет купленный топ на камеру. Во время примерки происходит конфуз.
По словам блогера, она решила следовать моде и заказала через интернет топик, который на первый взгляд показался ей странным.
В начале ролика девушка закрывает грудь руками, но потом убирает руки, демонстрируя топ. В это время грудь выпадает из-под одежды.
"На девушках с маленьким бюстом такие вещи смотрятся потрясающе. (...) А у меня это выглядят словно грудь орангутанга. Я не могу на это смотреть", – отметила блогер.
В настоящий момент видео удалено из аккаунта. Судя по всему, оно нарушает правила сообщества из-за чрезмерной откровенности.
Ранее в Сети уже видели подобные осечки с купленным через интернет товаром. Так, блогер @whatigot_ вместо нормального купальника однажды получила в доставке абсолютно прозрачную вещь. Речь шла о брендовой вещи от фирмы Kylie Swim, принадлежащей дизайнеру Кайли Дженнер. На видео блогер демонстрировала обновку, во время примерки один из фигурных вырезов частично обнажал ее грудь и доходил аж до талии.