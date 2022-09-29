"Хочу причинить ему вред": похотливый Кличко лишил жену-наркоманку ребенка

Легенде мирового бокса, знаменитому украинскому бойцу Владимиру Кличко по уровню нелепых ситуаций еще далеко до своего старшего брата, главы киевской администрации Виталия Кличко. Однако и он за 46 лет жизни умудрился вляпаться в крупные скандлы.
Спортсмен всегда отличался своей похотливостью, пользуясь большой популярностью не только у суровых фанатов бокса, но и у представительныц прикрасного пола. Он много раз раз заводил отношения, потом бросал девушек и начинал встречаться с новыми.
В 2011 году взор чемпиона мира по боксу пал на американскую актрису, обладательницу "Золотого глобуса" Хейден Панеттьер. Владимир Кличко связал с ней личную жизнь на целых девять лет. Правда, и эти отношения он не закрепил официально – пара жила в гражданском браке.
В 2014 году у звездной семейки родилась дочь Кайя Евдокия. После расстования с несостоявшейся женой спортсмен оставил наследницу у себя. Девочка живет у бабушки в Киеве.
Однако, как рассказала сама Хейден Панеттьер, экс-супруг лишил ее ребенка без каких-либо договоренностей. Владимир Кличко просто взял и увез малышку на Украину, лишив ее возможности видиться с матерью-наркоманкой.
Актриса не скрывает, что долгое время употребляла запрещенные преппаратты и горячительные напитки. А после появления ребенка на свет она начала страдать от послеродовой депрессии.
"Когда вы слышите об этом расстройстве, вы, может быть, полагаете, что это нечто вроде: "У меня негативное отношение к моему ребенку, я хочу причинить ему вред", – рассказала бывшея жена Владимира Кличко. Меж тем, Хейден Панеттьер подчеркнула, что подобных мыслей у нее никогда не возникало.