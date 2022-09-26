"Заключение нового брака": 84-летняя Федосеева-Шукшина принимает поздравления

25 сентября народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 84 года. Несмотря на возраст, она полна сил и новых планов.
Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина живет в своей квартире в Новой Москве. Она находится в хорошем расположении духа и с отличным самочувствием. Состояние актрисы сейчас настолько благополучно, что она готова к новому замужеству. Об этом рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Накануне в Сети появились тревожные слухи о том, что Федосеева-Шукшина якобы переехала в дом престарелых в Калининграде. Однако правозащитница опровергла эту информацию. Она уверена, что. это козни ее бывшего сожителя и его сынка.
По словам правозащитницы, звезда картины "Калина красная" сейчас занята более важными делами, чем размышления о сплетнях с участием ее и ее бывшего мужа, продюсера группы "На-На" Бари Алибасова, который в ее день рождения не мог не напомнить о себе. В этот день в Сети появилась "утка" о том, что Алибасов-младший якобы ее сын, сообщает Пятый канал.
"Лидия Николаевна вместо таких вопросов, может быть, займется более интересными — вплоть до заключения нового брака", – рассказала адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной.