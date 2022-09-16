"Превращена в зомби": изменившаяся до неузнаваемости Шукшина докатилась до легких наркотиков

Заслуженная артистка России, актриса Мария Шукшина активно пропагандирует в соцсетях идеи светлого будущего России и загнивания Запада.
Наследница великого русского писателя Василия Шукшина уверена, что Россия постепенно освобождается от пагубного влияния Запада и возрождает культуру с "родными русскому человеку ценностями и взглядами". Она отметила, что молодежь надо воспитывать в таком ключе.
В своем телеграм-канале Шукшина привела строки из письма ее единомышленницы, которые полностью соответствуют ее мыслям. В письме в том числе поднималась тема легких наркотиков.
"Семь лет наблюдаю полную деградацию и развал Европки (работаю здесь). Несчастные дети вынуждены идти в так называемые школы с 4,5 лет. Начиная с этого возраста им вколачивают в головы идеи "толерантности", секс-гуманизма, пользы наркотиков и т.д.", – говорилось в письме, адресованном Марии Шукшиной.
Также женщина писала о том, что детей на Западе перегружают до такой степени, что в итоге молодежь "превращена в зомби" и отдыхать без допинга уже не способна. Автор текста уверена, что российской молодежи необходимо приводить в качестве негативного примера такой горький опыт Европы.