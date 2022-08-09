Вот это шок: Объявлено о смене пола дочери Якубовича

24-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара отучилась на факультете международной журналистики в МГИМО. В отличие от звездного отца, который построил блестящую карьеру в шоу-бизнесе, его наследница далека от этого мира.
В институте младшая дочь Якубовича училась с детьми Малинина и Серова. Но после окончания вуза Варвара оборвала все связи со звездными наследниками. Сейчас девушка увлекается косплеем и пением, активно ведет соцсети.
Недавно Барбара Видо, как она сама себя называет, выпустила альбом с песнями на английском языке. У нее сразу прибавилось поклонников и, конечно же, хейтеров.
На днях дочь Якубовича показала свежее фото, на кадрах которого предстала в образе рыжеволосой рыжей бестии-пацанки. На ней были широкие шорты и свободная, даже несколько растянутая майка. Некоторые подписчики раскритиковали стиль дочери ведущего программы "Поле чудес" на Первом канале. Кто-то даже назвал ее человеком, сменившем женский пол на мужской. Вот это шок, ведь дочь ведущего всегда была женственной и интеллигентной.
Дочь Якубовича написала, что проводит выходные в Серебряном бору и наслаждается малиновым лимонадом в приятной компании.
"Неопрятный мужик", – написал хейтер.
Впрочем, дочь Якубовича не смутили негативные комментарии в ее адрес. Она никак не отреагировала на подобные выпады.