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Шоу-бизнес
Вот это шок: Объявлено о смене пола дочери Якубовича

Вот это шок: Объявлено о смене пола дочери Якубовича

Дочь Якубовича всегда была нежной и доброй девочкой. Однако мы многого о ней не знали.
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24-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара отучилась на факультете международной журналистики в МГИМО. В отличие от звездного отца, который построил блестящую карьеру в шоу-бизнесе, его наследница далека от этого мира.

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В институте младшая дочь Якубовича училась с детьми Малинина и Серова. Но после окончания вуза Варвара оборвала все связи со звездными наследниками. Сейчас девушка увлекается косплеем и пением, активно ведет соцсети.

Недавно Барбара Видо, как она сама себя называет, выпустила альбом с песнями на английском языке. У нее сразу прибавилось поклонников и, конечно же, хейтеров.

На днях дочь Якубовича показала свежее фото, на кадрах которого предстала в образе рыжеволосой рыжей бестии-пацанки. На ней были широкие шорты и свободная, даже несколько растянутая майка. Некоторые подписчики раскритиковали стиль дочери ведущего программы "Поле чудес" на Первом канале. Кто-то даже назвал ее человеком, сменившем женский пол на мужской. Вот это шок, ведь дочь ведущего всегда была женственной и интеллигентной.

Дочь Якубовича написала, что проводит выходные в Серебряном бору и наслаждается малиновым лимонадом в приятной компании.

"Неопрятный мужик", – написал хейтер.

Впрочем, дочь Якубовича не смутили негативные комментарии в ее адрес. Она никак не отреагировала на подобные выпады.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press
Автор: 9 августа 2022, 19:51 Источник: соцсети • Требует проверки
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