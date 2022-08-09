Второй Панин: Собчак показала на камеру половые органы в прозрачной слизи

40-летняя журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак продолжает шокировать публику своими скандальными выходками. То она целуется взасос на сцене с Настей Ивлеевой, то выходит замуж в погребальном катафалке, но такого еще не видел никто.
Казалось бы, где находится та самая грань, дальше которой уже некуда шокировать народ? Но Ксения Собчак раз за разом находит способы удивить поклонников еще больше.
На днях она показала в своем телеграм-канале откровенное фото, которое побило все рекорды. На снимке была видна часть женских половых органов без нижнего белья, предположительно, самой Ксении Собчак. Если отрез представленной ткани можно назвать одеждой, то она была украшена странной фурнитурой – капельками в виде прозрачной воды или слизи. Странно, что такой аксессуар акцентировал внимание глаз именно на промежности.
Вскоре выяснилось, что Ксения Собчак хоть и выставила фото без трусов, однако сама в ношении столь откровенных новинок пока не была замечена. Жена режиссера Константина Богомолова лишь хотела показать публике модную новинку.
"У меня вопрос, куда занесла дизайнерская мысль Mugler? Как в этом сидеть и уследить, чтобы не стать Волочковой?" – написала Собчак.
Стоит отметить, что подобными выходками с акцентом на собственных половых органах славился ранее лишь актер Алексей Панин.