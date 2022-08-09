"Забыть невозможно": страшный пожар прервал близость Гвоздиковой с известным актером-красавцем

В Кирове Наталья Федоровна впервые оказалась еще в далеком 1970-м. Правда, тот приезд оказался драматичным. В ту пору центральная России изнывала от лесных пожаров и смога.
"Я помню, что весь путь от Москвы до Вятки из окна поезда мы видели дым, – вспоминает Гвоздикова. – А сюда мы с актером Володей Герасимовым, с которым вместе работали в фильме "Берега", ехали на съемки".
Но дубль сделать не удалось. "Мы снимали в лесу любовную сцену, а вдруг сзади вспыхнул пожар, – говорит актриса. – Мы все бросили и начали его гасить. Забыть это невозможно!"
Через некоторое время Наталья Гвоздикова в роли Тони появилась в картине Тимофея Левчука "Дума о Ковпаке" – советской кинотрилогии посвященной партизанскому движению во время Великой Отечественной войны. "Буквально накануне отъезда в Киров сейчас по телевизору показывали часть "Буран" (о рейде во вражеский тыл в 1941—1942 годах и боях при форсировании Днепра и Припяти – Прим. ред.), которую снимали в Кирове-Чепецке, что в 22 километрах от Вятки, вот такое совпадение", – улыбается Гвоздикова.
На память о гостеприимном Кирове актриса увезла красивую дымковскую игрушку – читающего медведя. "Я очень люблю читать, поэтому не могла оторваться", – призналась звезда.