"Забыть невозможно": страшный пожар прервал близость Гвоздиковой с известным актером-красавцем

В Кирове стартовал Первый Вятский Открытый театральный фестиваль "На семи холмах". Начался же он с большого концерта столичных артистов – Максима Колосова, Оксаны Сташенко, Кати Семеновой, Максима Аверина. Но самые громкие аплодисменты вызвало появление на сцене местного драматического театра 74-летней актрисы театр и кино Натальи Гвоздиковой.



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