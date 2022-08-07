"Процесс неизбежен": перемотанная проводами Казарновская сокрушается в стонах и криках

66-летняя знаменитость нашла свое признание не только на сцене. Добившись карьерных высот, Любовь Казарновская посвятила себя духовному развитию. Когда ключевые идеи мироздания стали ей ясны, она завела ютуб-канал, где теперь делится просветительскими лекциями и беседами.
В последнее время женщина много говорит об осознанности. Метафизическую картину мира она соотносит с насущной. Так, недавно звезда затронула политические реалии, позицию России на мировой арене и условия дальнейшего существования человечества.
Вокалистка появилась в кадре нарядной. Из украшений Любовь Казарновская выбрала массивные висячие серьги и серебристое колье, напоминающее перемотанные вокруг шеи провода. Оперная дива выражала мысли с чувством, с толком, с расстановкой. Эмоционально она сокрушалась, проникшись стонами и криками, которые якобы подавляют сердца людей с недостаточно развитым уровнем сознания.
"Сегодня мы как коллективное сознание должны очень хорошо понимать, что наше сплочение очень важно. Потому что идет по-настоящему смертельная борьба России и всего мира. Сложно всем. Я понимаю как сложно матерям, людям, у которых уходят сыновья, отцы и прочее. Но, видимо, этот процесс был неизбежен. Никто не настроен агрессивно, все хотят хорошего доброго мира на земле, не видеть боли и слез. Но есть всему какая-то определенная цена. И эту цену сейчас, как ни прискорбно говорить, мы ее платим", — заявила Любовь Казарновская.