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Шоу-бизнес
Сняла кольцо: брак Миддлтон и угодившего в секс-скандал принца Уильяма трещит по швам

Сняла кольцо: брак Миддлтон и угодившего в секс-скандал принца Уильяма трещит по швам

Что происходит в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон, гадает вся Англия.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже много лет являются самой обсуждаемой парой в Великобритании, поэтому появление различных слухов о них не удивляет. Поражает сама информация, которая то и дело появляется в медиа-пространстве. Например, недавно в Сети заговорили о скором разводе внука Елизаветы II и его спутницы.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Все началось с распространения довольно необычной сплетне о члене монаршей семьи. Якобы какой-то родственник королевы Великобритании любит заниматься сексом и при этом использовать фаллоимитаторы, но его жена, выступающая против таких экспериментов в постели, вынуждена соглашаться на любовниц. Публика сразу решила, что речь идет об Уильяме, и придумала ему прозвище – принц Пеггинг ("пеггинг" – вид сексуальных утех с использованием фаллоимитатора).

На тот факт, что в знаменитой семье не все гладко, косвенно указывает решение Кейт снять обручальное кольцо. Без этого аксессуара супруга Уильяма появилась на Играх Содружества. Хоть семейство вело себя как обычно на этом мероприятии, многие уверены: брак внука королевы и его супруги трещит по швам.

Ранее Кейт Миддлтон заметили в компании других мужчин. Об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 21:38 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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