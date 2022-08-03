"Снова начинает": нашкодивший Ургант получил под зад за крысиный побег из России

Тигран Кеосаян активно поддерживает спецоперацию и критикует коллег, которые придерживаются другого мнения. Иван Ургант тоже попал под горячую руку.
Напомним, российский телеведущий одним из первых выложил черный квадрат в соцсетях и раскритиковал действия России в первые дни спецоперации. После этого он покинул страну. Многие считали, что Ургант больше не вернется на российские телеэкраны. Но как выяснилось, он не собирается заканчивать карьеру на родине.
После того, как Иван Ургант начал снова работать в России, его затравили за лицемерие и двуличность. Заступаться за беглого ведущего пришлось даже пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, но и это не помогло.
Режиссер и муж журналистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян стал одним из тех, кто раскритиковал Ивана Урганта за его поведение. Он призвал ведущего одуматься.
"Иван Ургант свинтил, виновато молчал, сначала написал "нет войне", теперь снова начинает работать. Создается ощущение, что все те, кто любят Ваню, тоже против спецоперации. Это вранье. Существуют опросы, где четко говорится, что от 76 до 82% поддерживают"", – отметил Кеосаян.