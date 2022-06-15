Новый поворот в судьбе шоу "Вечерний Ургант": детище беглого телеведущего прибрали к рукам

На место Ивана Урганта на Первом канале позарился популярный музыкант.

После начала спецоперации на Украине главные российские телеканалы объявили об изменении сетки вещания, убрав часть развлекательных программ и отдав время общественно-политическим. Это коснулось и шоу Ивана Урганта, который к слову, в это же время покинул страну.

После его отъезда поползли слухи об эмиграции знаменитого шоумена. Однако вскоре он вернулся на родину. Вот только полюбившееся миллионам шоу с его участием так и не вышло на экраны, а поклонники продолжают гадать, увидят ли они телеведущего на Первом канале. При этом его со-ведущие Алла Михеева и Александр Гудков были замечены в Останкино, рядом со студией "Вечернего Урганта", вот только звезды программы в опубликованном ими ролике не было.

Недавнее интервью рэпера Басты натолкнуло народ на мысль, что детище беглого Ивана Урганта все-таки прибрали к рукам. Дело в том, что музыкант заявил, что принял участие в кастинге на роль ведущего передачи. Его высказывание наделало так много шума среди пользователей, что менеджеру артиста даже пришлось объясняться. Как оказалось, это была всего лишь шутка.

Так что, судьба "Вечернего Урганта" остается неясной. Стоит отметить, что Первый канал уже опровергал слухи о закрытии детища Ивана Урганта, при этом информации о новом сезоне так и нет.