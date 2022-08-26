"Совсем не похожа на мать": Родившая ребенка 54-летняя Кабо принимает поздравления

Знаменитая российская артистка Ольга Кабо два раза была замужем, и оба раза неудачно. Второй брак звезды с бизнесменом Николаем Разгуляевым развалился после 11 лет существования, несмотря на то, что на пятом десятке Кабо родила от него ребенка. Совместное чадо не спасло этот союз, но подарила актрисе театра и кино огромное счастье.
На днях Ольга Кабо поделилась с поклонниками радостной новостью. 26 августа семья празднует день рождения старшей дочери Татьяны, которую родила от первого мужа Эдуарда Василишина.
В своем блоге актриса написала трогательное поздравление в адрес своей наследницы. Ольга Кабо назвала свою дочь красивой и вдохновенной девушкой, в которой гармонируют мудрость и сила, талант и терпение, нежность и устойчивость, достоинство и трепетность. К публикации актриса прикрепила архивное фото своей дочери.
"Я горжусь тобой! Я люблю тебя! От души поздравляю! И счастлива, что ты у меня есть", – написала Ольга Кабо.
Поклонники принялись поздравлять актрису с замечательным днем и пожелали ее дочери процветания и крепкого здоровья. Некоторые фанаты отметили, что дочь актрисы "совсем не похожа внешне на свою мать".