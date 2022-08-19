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Шоу-бизнес
Вся исколотая: Решившая избавиться от части себя Рубальская экстренно госпитализирована

Вся исколотая: Решившая избавиться от части себя Рубальская экстренно госпитализирована

Поклонники молятся о выздоровлении своего кумира.
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Советская и российская поэтесса, автор стихов и песен Лариса Рубальская госпитализирована. Об этом она сообщила своим поклонникам, показав на видео кадры из больничной палаты. Артистка показала залепленные пластырем руки. Судя по всему, ей делали капельницы. Причины госпитализации Рубальская не сообщила, однако поклонники полагают, что ее могла сгубить строгая диета, на которой та в последнее время просто помешалась. Вероятно, она решила избавиться от части себя и изменить свое тело.

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Впрочем, не исключено, что звезда могла всего лишь отправиться на детокс в одну из популярных клиник, чтобы продолжить свое похудение и оздоровиться. Недавно Лариса Рубальская объявила, что намерена избавиться от лишнего веса и сесть на строгую диету. Это напугало фанатов, ведь звезде немало лет.

Тем не менее, на дне рождения друга 76-летняя Лариса Рубальская во всю демонстрировала стремление похудеть. Она съела лишь дольку помидора, острый перец и сок апельсина. Звезда не стала слушать советы поклонников, которые написали ей в Сети, что в состоянии стресса организм лишь наоборот начинает задерживать вес, и продолжила худеть.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 19 августа 2022, 09:56 Источник: соцсети • Требует проверки
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