"Знакомьтесь": считавшаяся бездетной 76-летняя Рубальская показала девочку

Поэтесса Лариса Рубальская является автором более 600 стихов и текстов ко многим ставшим известными и популярными песням. Среди них "Доченька" в исполнении Аллы Пугачевой, "Виноват я, виноват" Филиппа Киркорова и "Свет в твоем окне" Алсу. А вот про личную жизнь Ларисы Алексеевной известно куда меньше...

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