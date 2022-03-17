"Знакомьтесь": считавшаяся бездетной 76-летняя Рубальская показала девочку

Лариса Рубальская уже взрослой вышла замуж за Давида Шулимовича Розенбла – стоматолога, впоследствии ставшим ее продюсером. В интервью он часто подчеркивал, что его жена – настоящая знаменитость, а он стоит на два шага позади нее. Но Лариса всячески уверяла: это она стала известной только благодаря Давиду Иосифовичу, ведь лучшие стихи написала именно в браке.Когда муж после перенесенного инсульта оказался прикован к постели, она ухаживала за ним, ставила на ноги, возила к лучшим врачам. И всегда брала его с собой на гастроли. Он сопровождал ее всюду в инвалидной коляске
Когда в 2009-м сердце Давида Иосифовича перестало биться, дом Ларисы Алексеевны опустел. Незадолго до этого не стало мамы и брата поэтессы. Детей бог ей не дал, поэтому сегодня вдова живет она.
На своей странице в социальной сети "Инстаграм"* она опубликовала фото себя в детстве. "Знакомьтесь – это я", – подписала кадр бездетная поэтесса.
"Красавица – принцесса", "Какая была маленькая хорошая, такая и остаетесь", "Чудесная, жизнерадостная девочка", "Славная девочка Лариса", – умиляются ее многочисленные поклонники.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.