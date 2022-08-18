Начала душить: Вскрылась сенсационная информация о драке Джоли и Питта

Анджелине Джоли не удалось остаться белой и пушистой и скрыть факт рукоприкладства.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта начал обрастать новыми деталями. До недавнего времени весь мир думал, что голливудская пара рассталась после агрессивного поведения актера. Однако накануне вскрылась сенсационная информация, доказывающая, что сама Джоли вовсе не безвинная овечка. Это стало известно поле того, как прессе "слили" ранее засекреченное объяснение артистки, в котором она призналась в содеянном.

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В 2006 году пара вместе с детьми летела домой из Франции. Випивший Питт отвел супругу в туалет, где начал оскорблять ее, а затем вовсе швырнул о стену. Тогда на крики прибежал наследник супругов, желающий вступиться за мать. Он обозвал Брэда нецензурным ругательством. Тогда Анджелина подскочила к мужу и начала его душить. Свой поступок она объяснила тем, что испугалась за сына. В итоге и она получила ответный удар. Так, высвободившийся из захвата актер снова толкнул ее, из-за чего женщина травмировала спину.

Однако даже после этого страсти не утихли. По всей видимости, Питту понадобился реванш, а потому он вновь затеял ссору с супругой, но уже в конце полета. Масло в огонь подлило желание Джоли укатить от него в отель, забрав с собой детей. Это привело к настоящей потасовке, в ходе которой Анджелина исцарапала своего благоверного.

Кроме того, выяснилось, что подшофе был не только Питт. Как оказалось, голливудская красотка тоже успела хлебнуть вина во время перелета. Увы, но отрицать это у нее не получилось, так как во время конфликта она неосторожно пролила горячительный напиток на кресло. За это владельцы частного самолета взыскали с супругов двадцать пять тысяч долларов.