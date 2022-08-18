Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
партнеры
Четверг
18 августа
Лента новостей
16:51
"Можно выдать за дизайнерский узор": стриптизер Тарзан о подсохших разводах мочи и кала на штанах
16:50
Начала душить: Вскрылась сенсационная информация о драке Джоли и Питта
16:46
Как открыть бизнес с 1000 рублей в кармане?
15:43
"Не захоронен на Троекуровском кладбище": Сделано экстренное заявление об убитом инфарктом Шатунове
15:31
Квартиру площадью в семь квадратов выставили на продажу в Москве
14:41
Белый как смерть: неизлечимо больной сын Орбакайте скорчился в гримасе ужаса
14:13
Жил с женщиной на 15 лет старше и до сих пор не женился: что случилось с сыном Сябитовой
13:40
Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке
13:35
"Транс какой-то": лишившаяся груди Гагарина довела народ до рвоты
12:43
Как у коня: журналиста-красавчика Сорокина засняли без трусов на нудистском пляже
12:34
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
12:05
Запах гари и дым: Москву накрыл смог
11:34
Ляпнула и жалеет: Крок высмеял недоучку Хаматову за поспешное решение
10:47
"Кто проиграл, тот глотает": Волочкова и Джигурда смачно дали друг другу в рот
10:27
В окружении прислуги: Сташенко о шикарной жизни 82-летнего Виторгана в огромном особняке
10:17
"Курит в сторонке": развязная Азиза побила упустившую последний поезд хуторянку Ротару
09:36
"Рытвины застарелого целлюлита": Сверкнувшую рыхлым задом Лолиту оплевали
09:25
Какое жилье можно купить в Москве за 3 млн
08:49
"Хотела дать": 55-летняя Литвинова озаботилась подготовкой дырочки к ночи
08:39
Растоптанный дочерью Машков впервые высказался о конфликте в семье
08:32
"Родила копеечку!": певица Монеточка впервые стала мамой
06:51
"Я уверенная в себе женщина": Оставшаяся без мужа Орлова проснулась в постели не одна
04:32
Стервятник сел на парапланериста на высоте более 30 метров (видео)
02:33
Раскрыт секрет красоты 66-летней Долиной: Восстанавливает любовь
00:14
День Евстигнея Житника: Что нельзя делать 18 августа
21:43
Пьяные пассажиры устроили дебош на борту летевшего в Хабаровск самолета
20:51
В Дзержинском на карьере утонул подросток
19:57
В Иркутской области самолет экстренно приземлился из-за поломки крыла
19:21
Орущую националистические лозунги мать Королевой погнали взашей: С такими надо жестко
18:29
Любитель потных самцов Цискаридзе признался в чувствах к мужчине: Никогда не забуду
17:40
Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
17:31
Оголившаяся Глюкоза довела народ до экстаза: Грудь вывалилась
17:11
Жара сделала свое дело: превратившегося в старца Васильева из "Модного приговора" опознали по брошке
17:06
Потерял двоих детей и ушел от жены к молодой актрисе: что стало со знаменитым Галкиным
17:03
В Краснодарском крае при ДТП погибли 5 человек
16:24
"Послендние грани скотства": Вскрылось подлое нутро вылизывающего пятки Западу Галкина
16:21
"Если не с бабой, за измену не считается": близкий человек махнул рукой на Пугачеву
15:44
"Дефицит лекарств": Застрявшей в Израиле Пугачевой требуется помощь
14:50
"Наша семья растет": сияющая Валерия показала новорожденного малыша
14:43
Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта
14:30
Единственная! Бывший муж Бородиной приполз на коленях к бросившей его возлюбленной
14:04
Бросила семью ради женатого и не общалась с сыном 17 лет: печальная судьба Евгении Ханаевой
14:02
В подмосковных Люберцах поймали обманывающих пенсионеров лжегазовщиков
13:57
Кончит как Джексон: спящую в барокамере Пугачеву обрекли на муки
13:55
"Каждый день": Безутешная тетка Седокова удерживает неверного мужика оральными ласками
13:17
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
13:13
"Иди пой": Галкин предложил пенсионерке-жене вернуться на сцену для пополнения семейного бюджета
13:07
"Забрал всех": Едва не угробившую химозой ребенка нерадивую Тодоренко лишили двух сыновей
13:01
Машину развернуло и распластало по дороге: кадры страшного ДТП
12:51
Официант московского кафе изнасиловал коллегу на рабочем месте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Навалял четверых по лавкам": готовящегося к разводу Тарасова уличили в подлой лжи
В окружении прислуги: Сташенко о шикарной жизни 82-летнего Виторгана в огромном особняке
Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта
"Послендние грани скотства": Вскрылось подлое нутро вылизывающего пятки Западу Галкина
"Кто проиграл, тот глотает": Волочкова и Джигурда смачно дали друг другу в рот
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Начала душить: Вскрылась сенсационная информация о драке Джоли и Питта

Начала душить: Вскрылась сенсационная информация о драке Джоли и Питта

Анджелине Джоли не удалось остаться белой и пушистой и скрыть факт рукоприкладства.
прочитано 253 раза

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта начал обрастать новыми деталями. До недавнего времени весь мир думал, что голливудская пара рассталась после агрессивного поведения актера. Однако накануне вскрылась сенсационная информация, доказывающая, что сама Джоли вовсе не безвинная овечка. Это стало известно поле того, как прессе "слили" ранее засекреченное объяснение артистки, в котором она призналась в содеянном.

ПО ТЕМЕ

Находится в подчинении: Раскрыт неприглядный секрет напялившего юбку Брэда Питта

В 2006 году пара вместе с детьми летела домой из Франции. Випивший Питт отвел супругу в туалет, где начал оскорблять ее, а затем вовсе швырнул о стену. Тогда на крики прибежал наследник супругов, желающий вступиться за мать. Он обозвал Брэда нецензурным ругательством. Тогда Анджелина подскочила к мужу и начала его душить. Свой поступок она объяснила тем, что испугалась за сына. В итоге и она получила ответный удар. Так, высвободившийся из захвата актер снова толкнул ее, из-за чего женщина травмировала спину.

Однако даже после этого страсти не утихли. По всей видимости, Питту понадобился реванш, а потому он вновь затеял ссору с супругой, но уже в конце полета. Масло в огонь подлило желание Джоли укатить от него в отель, забрав с собой детей. Это привело к настоящей потасовке, в ходе которой Анджелина исцарапала своего благоверного.

Кроме того, выяснилось, что подшофе был не только Питт. Как оказалось, голливудская красотка тоже успела хлебнуть вина во время перелета. Увы, но отрицать это у нее не получилось, так как во время конфликта она неосторожно пролила горячительный напиток на кресло. За это владельцы частного самолета взыскали с супругов двадцать пять тысяч долларов.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анджелина Джоли. Фото: Бонни Кэш - CNP / Консолидированные новости Фотографии/www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2022, 16:50 Источник: Daily mail • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

От "домашнего тирана" Деппа до брошенной с детьми Барановской: топ самых громких разводов звезд

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Навалял четверых по лавкам": готовящегося к разводу Тарасова уличили в подлой лжи

Костенко будет одна
Шоу-бизнес

Растоптанный дочерью Машков впервые высказался о конфликте в семье

Актер и дочь по разные берега
Шоу-бизнес

Ляпнула и жалеет: Крок высмеял недоучку Хаматову за поспешное решение

Актрису оплевали
Шоу-бизнес

Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло

Композитор требует вдохновения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке
Пьяные пассажиры устроили дебош на борту летевшего в Хабаровск самолета
В Дзержинском на карьере утонул подросток
В Иркутской области самолет экстренно приземлился из-за поломки крыла
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+