Жуткое зрелище! Голое тело истекающей кровью дочери Урганта нашли в пакетае

Знаменитый телеведущий, как известно, пошел по стопам своего отца Андрея Львовича: он тоже связан с миром кинематографа и телевидения. А вот дочь шоумена по имени Эрика не последовала семейной традиции. Девушка живет в США и своей молодостью наслаждается на полную катушку, а Иван Ургант ее, судя по всему, во всем поддерживает.
Наследница именитой фамилии не боится экспериментов: откровенно одевается, красит волосы в яркие цвета и набивает татуировки. А еще с удовольствиям делится всеми своими выходками с поклонниками в социальных сетях. Накануне пользователи нашли голое тело Эрики в очень необычном месте и обстоятельствах. Дочь телеведущего с розовой длинной косой решила устроить фотосессию в клеенке, больше похожей на огромный пакет.
На ней ничего не оказалось кроме раздельного купальника, а еще какой-то красной, стекающей по коже жижи. С первого взгляда кажется, будто это кровь. Но, несмотря на нрав девушки, она вряд ли пошла бы на такую авантюру, поэтому на дочери Ивана Урганта, скорее всего, красная краска.
На самом деле, зрелище, конечно, жутковатое, но подписчики принялись хвалить девушку за смелость и креатив, а кто-то посоветовал обратиться к специалистам.
"Очень красиво и стильно! Потрясающе! Тебе нужен экзорцист", – написали фанаты под снимком наследницы Ивана Урганта.