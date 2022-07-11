"Ну даешь!": Дочь Урганта с закатившимися глазами развалилась в клоаке

Дочь Ивана Урганта в очередной раз удивила народ.

Иван Ургант является многодетным отцом. В браке с Натальей Кикнадзе на свет появились дочки Нина и Валерия. При этом от также стал приемным родителем для дочери супруги Эрики. Несмотря на отсутствие кровных связей, шоумен относится к падчерице как к родной дочери. Ходят даже слухи, что Эрика также носит фамилию отчима.

Телеведущий поддерживает девушку во всех начинаниях. Так, когда она захотела получить зарубежное образование, он помог ей поступить в элитную лондонскую школу искусств. Эрика делала успехи и вскоре уже начала обучаться в дизайнерской школе в Нью-Йорке. Так, она перебралась в США, где ее нередко навещают родные. Иван же не перестает восхищаться падчерицей.

Стоит отметить, что девушка, которой скоро стукнет 22 года, выросла раскрепощенным человеком. Эрика нередко публикует в микроблоге провокационные снимки, то и дело шокируя российскую аудиторию, которая на нее подписана. Накануне она поразила народ новым кадром.

Подписчики нашли девушку в весьма неожиданном месте. Дочь Урганта развалилась в клоаке — грязном отвратительном месте, где справляют нужду. Почему-то снимком она решила поделиться в микроблоге. Чтобы сделать кадр более вызывающим, она закатила глаза. Пользователи Сети были шокированы. Так, один из них написал в комментариях: "Ну даешь!"