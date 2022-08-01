Прямая трансляция: обезумевшая толпа растоптала могилу Шатунова в священный день

На могиле Юры Шатунова происходят целые светские мероприятия.

На Троекуровском кладбище Москвы состоялась панихида спустя 40 дней спустя смерти российского певца Юрия Шатунова. Артист умер от острой сердечной недостаточности в конце июня в возрасте 48 лет. Шатунов отдыхал с друзьями в Подмосковье, как вдруг ему стало плохо. Спасти артиста врачам не удалось.

На могиле любимого миллионами артиста в этот день собрались десятки преданных поклонников Шатунова. Фанаты пришли помянуть солиста группы "Ласковый май". Люди по традиции привезли горы белых роз. Кто-то даже прихватил голубей... Могилу артиста превратили в настоящее место для вечеринок, если не считать пришедшего священника с кадилом, который четко выполнил над могилой Шатунова свой долг.

С панихиды по Юрию Шатунову вели прямую трансляцию. Впрочем, ее быстро прекратили, так как многие осудили происходящее и попросили прервать видео.

Напомним, Юра Шатунов умер почти сразу после того, как отсудил у своего бывшего продюсера Андрея Разина права на группу "Ласковый май". Артисту сильно помотали нервы множественные суды и скандалы. Кто-то даже предполагал, что Шатунов скончался именно из-за этого.