"Внутри надорвалось": Деревянко испытал страшные муки после разрыва с любимой

В жизни Павла Деревянка не все бывает гладко.

Павел Деревянко один из наиболее востребованных отечественных актеров. Он снимается в кино, то и дело мелькает в рекламе, у него есть все, о чем только можно мечтать. Несмотря на это, личная жизнь Павла – потемки. По словам самого артиста, в его жизни было много женщин, однако официально он так и не связал себя ни с кем узами брака.

При этом была в жизни Деревянко, так сказать, главная женщина. По всей видимости, это Дарья Мясищева, которая родила актеру двоих детей. Стоит отметить, что отношения возлюбленных были далеки от идеала: они много раз расходились и сходились вновь, а два года назад расстались окончательно.

Звезда кино признается, что после разрыва с любимой женщиной он почувствовал себя плохо, он буквально испытывал страшные муки. Поначалу он предполагал, что так на него повлияло расставание с Дарьей, передает Пятый канал. "Была сильнейшая депрессия", – признается мужчина. Позже он осознал, что на самом деле разрыв с Мясищевой – это лишь конечная точка, а причина недуга крылась не в этом. "Внутри надорвалось", – заявил Павел.

Выбраться из тяжелого состояния артисту помогли съемки в разных проектах. Он одновременно снимался в таких проектах, как "Подельники" и "Даркнет". Съемки проходили в разных городах: актер то и дело ездил то в Санкт-Петербург, то в Пермь. А по возвращении в столицу осознал, что депрессия отступила.