Смерть застала Аль Пачино врасплох : скончалась легенда "Крестного отца"

Коллеги Аль Пачино опечалены новостью о смерти 82-летнего актера.

Легенду американского кино Аль Пачино в последние годы сильно потрепала жизнь. 82-летний актер, известный всему миру благодаря ролям в фильмах "Крестный отец", "Лицо со шрамом", "Запах женщины", "Адвокат дьявола", "Каждое воскресенье", "Симона", "Тринадцать друзей "Оушена", "Ирландец" и другим, изменился в лице, оброс бородой и поседел. Поклонники артиста замечали, насколько ему трудно передвигаться.

Однако на днях Аль Пачино перенес сильнейший удар. Он потерял друга и коллегу. Как сообщает телеканал "Царьград", 6 июля скончалась исполнитель одной из главных ролей в фильме "Крестный отец". О смерти 82-летнего Джеймса Каана сообщили его родные. Известный американский актер за гениальный образ Сантино "Сонни" Корлеоне был номинирован на кинопремию "Оскар".

В культовой гангстерской драме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы по одноименному роману Марио Пьюзо ушедший актер исполнил роль брата Майкла Корлеоне, которого сыграл сам Аль Пачино. Выражая соболезнования, артист не забыл упомянуть об этом важном факте.

"Джимми был моим вымышленным братом и другом на всю жизнь", – заявил Аль Пачино.

Он подчеркнул, что не может поверить в смерть легенды "Крестного отца". По словам артиста, его коллега по фильму был "живым и смелым" человеком, а также великим актером и блестящим режиссером. Аль Пачино отметил, что будет вечно скучать по Джеймсу Каану. Соболезнования родным и близким кинозвезды выразили и другие коллеги по сцене.