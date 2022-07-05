"Сволочи": Повернувшихся задом к родине Урганта и Меладзе выпороли как нашкодившую мелюзгу

Как оказалось, для Ивана Урганта и Валерия Меладзе деньги не пахнут.

Спецоперация на Украине стала причиной настоящего переполоха в мире шоу-бизнеса. Многие его представители внезапно открестились от годами кормившей их страну, а некоторые и вовсе ее покинули. В свете последних событий отличились Валерий Меладзе и Иван Ургант: первый высказался против спецоперации и заявил, что уходит со сцены, а второй собрал вещи и уехал за границу, заодно бросив пару неоднозначным фраз в адрес России.

Но деньги, как известно, не пахнут. Накануне светская журналистка Алена Жигалова заявила о том, что оба артиста вернулись к работе: мол, надо же зарабатывать на приевшуюся роскошную жизнь. Супруг Альбины Джанабаевой, например, собирается в Баку, где станет, судя по всему, участником масштабного концерта. В общем, любовь к шоу-бизнесу внезапно вернулась.

А Иван Ургант в этом плане оказался чуть скромнее. Недавно он засветился на каком-то закрытом мероприятии в Москве, где выступил в качестве ведущего на пару с Владимиром Познером. Ну, а в ближайшее время, говорит Жигалова, шоумен собирается выступить в Царицыно.

Правда, россияне возвращению блудных артистов оказались не очень рады. В комментариях к видео светской журналистки кто-то из пользователей, можно сказать, выпорол их как нашкодившую мелюзгу.

"Зачем нам Ургант? А как от него избавиться? Меладзе также... Это сволочи, которые не любят Россию, которым надо только зарабатывать деньги...", – гневно высказался в адрес звезд комментатор.