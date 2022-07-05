"Как сын Круга": наследник будет исполнять песни Шатунова и группы "Ласковый май"

Перед смертью Юра Шатунов успел отсудить у продюсера Андрея Разина права на "Ласковый май". Песни артиста есть кому петь.

Российского певца Юрия Шатунова не стало 23 июня. Артист перенес обширный инфаркт и умер в карете скорой помощи. Прах певца частично захоронили на Троекуровском кладбище, вторую часть праха развеют над лесным озером в Германии.

У Юры Шатунова остались вдова, дочь Эстель и сын Дэннис, которому почти 15 лет. Похоронив отца, оберегать семью будет именно он, считает психолог Наталья Денисенко.

"Он родился в год собаки, а это хранитель очага, семейных традиций. Он то и сможет сохранить все теплое, что осталось от отца, его песни. Впоследствии, может быть, он, как сын Круга, будет исполнять вместе с сестрой его песни. Правильно, что сына взяли на прощание с отцом. Дэннис очень дорожил отцом и переживал, что они часто расстаются. В этом возрасте ребенок осознает, что происходит, и в данном случае он поддерживал семью. Получил возможность выразить свои чувства, горе и сказать шепотом отцу, что еще не сможет сказать", – отметила эксперт в беседе с "Дни.ру".



Психолог Наталья Денисенко проанализировала даты рождения Юрия Шатунова и его сына и сделала выводы.



"Сын и отец рождены по гороскопу девы. (Мужчина-Дева спокоен и рассудителен. Ему чужда демонстративность, позерство и хвастовство. Он долго наблюдает, присматривается и тщательно продумывает каждый свой шаг. ) Следуя из этого, мы видим, как популярен Юрий, а звания у него никакого не было, он не любил просить ничего. И Юрий не зря уехал в Германию, сделал перерыв. Он устал от популярности, от несправедливости к нему. Так как он по натуре скромен.

А когда он обрел семью, отдохнул и успокоился, тогда он опять вышел на сцену. Он не мог подвести никого. Тут в нем сыграла другая черта характера – год быка. Он упрямо и упорно стал выступать один, доказывая, что он чего-то стоит. Потому что с того момента, как он стал выступать в группе "Ласковый май", ему твердили, что он никто, он детдомовский, и если бы не они (не буду называть фамилию), он был бы никем. Поэтому сына он воспитывал так, что бы не случилось, он мог сам со всем справиться и помочь близким", – заключила психолог.