Погнанной из Европы дебоширке Овсянниковой зарядили с ноги: Б*** надолго не снимают

Экс-сотрудница Первого канала получила печальную известность после ее скандальной выходки во время прямого эфира программы "Время". В момент записи выпуска 14 марта Марина Овсянникова забежала в студию с плакатом и, находясь за спиной Екатерины Андреевой, стала кричать непотребство.
Можно сказать, что этот день считается началом настоящей черной полосы в жизни журналистки. Она получила внушительный штраф за "нарушение установленного порядка организации или пикетирования", испортила отношения с родственниками и в конце концов улетела в Германию – работать на одном из телеканалов.
Но и там у Марины Овсянниковой не заладилось: местные жители вышли на пикет перед зданием редакции с требованием уволить россиянку. В итоге и с нового места работы в Европе она ушла: трехмесячный контракт с ней истек, а продлевать его не стали, погнав на все черты стороны оскандалившуюся экс-работницу Первого канала.
Маргарита Симоньян не смогла пройти мимо этого события и своим хлестким комментарием, можно сказать, зарядила дебоширке с ноги.
"Б*** надолго не снимают", – кратко и с иронией высказалась о Марине Овсянниковой журналистка.
Стоит отметить, что сегодня скандалистка вернулась на родину. Дело в том, что ее бывший супруг намерен отсудить у нее детей и в одиночку заниматься их воспитанием. По этому поводу завтра в Москве пройдет судебное заседание, которое Марина Овсянникова намерена выиграть.