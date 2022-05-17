"Плакать хочется": сорвавшая эфир Первого канала беглянка Овсянникова стала бомжом и рвется на родину

Вскоре после выходки в студии программы "Время" Марина Овсянникова получила работу за границей. Она устроилась в немецкую газету Die Welt, но спокойнее ей не стало. Находясь в Берлине, бывший редактор Первого канала тоскует по дому, ведь в Москве находятся ее дети.
В недавнем интервью Овсянникова призналась, что мечтает о возвращении на родину, ведь за границей она стала бомжом. Журналистка поддерживает связь с дочерью, а с сыном она наладить отношения не может. 17-летний юноша не хочет общаться с матерью и считает ее предательницей. Марина уверена: бывший муж, который работает на RT, настраивает против нее ребенка.
Общаясь с дочерью, Овсянникова кормит ее обещаниями. Журналистка уверяет 11-летнюю наследницу, что вернется домой через неделю. И так каждую неделю. "Мне, конечно, плакать хочется", – поделилась эмоциями журналистка с коллегами из журнала "Холод*".
У Марины Овсянниковой испортились отношения и с матерью. Родительница отвернулась от экс-редактора Первого канала из-за гнусной выходки в студии. Журналистка хотела перевести родных в Европу, но никто к ней переезжать не хочет.
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