Проблемы с сердцем: вдова попала на больничную койку после смерти Шатунова

Смерть Юрия Шатунова потрясла всю страну. Конечно, наибольший удар из-за трагедии пришелся по близким музыканта.
Стало известно, что вдова Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Эту информацию обнародовал продюсер Александр Герасимов.
Герасимов сообщил, что после ухода артиста женщина оказалась в непростом положении. Ей приходится заботиться о двух детях.
Герасимов подчеркнул, что Шатунов не впускал посторонних в свою личную жизнь. Предпочитал защищать супругу и наследников от грязной стороны шоу-бизнеса, не водил их по передачам и ток-шоу.
Кроме того, артист трудился до седьмого пота, чтобы его семья жила в комфорте. Герасимов считает, что изнурительная работа и привела к трагическим последствиям. Подобный ритм жизни не мог не сказаться на здоровье Юрия.
"Мне очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием "шоу-бизнес" не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь", — цитирует шоумена светская пресса.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Московской области.