Сделала аборт, бросила мужа ради режиссера и состарилась одна: как живет одинокая Мирошниченко

24 июля знаменитой актрисе Ирине Мирошниченко исполняется 80 лет. Ирина Петровна построила блестящую карьеру, но в личной жизни так и не смогла стать счастливой.

Многие зрители знают Ирину Мирошниченку по фильмам "Я шагаю по Москве", "Дядя Ваня", "Вам и не снилось" и другим известным картинам. За свою карьеру Мирошниченко исполнила более 70 ролей и стала одной из самых успешных и запоминающихся актрис. Несмотря на большое количество поклонников, обзавестись крепкой семьей звезде так и не удалось. Увы, встретила старость Ирина Петровна совсем одна.

Ирина Мирошниченко появилась на свет в 1942 году и выросла в семье военного. В детстве будущая артистка училась играть на скрипке и ходила в театральную студию, а после окончания школы поступила в Школу-студию МХАТ. Уже на третьем курсе Мирошниченко дебютировала в кино, сыграв роль сестры героя Никиты Михалкова в фильме "Я шагаю по Москве".

Карьера молодой актрисы быстро развивалась, но и личная жизнь не стояла на месте. Уже в 18 лет звезда впервые вышла замуж, а к моменту дебюта в кино успела забеременеть. Супруг артистки, драматург Михаил Шатров, понимал, насколько для нее важна работа, и поддержал решение сделать аборт. Мирошниченко решила прервать беременность ради карьеры, но позже еще не раз об этом пожалела.

Первый брак знаменитости продлился 12 лет. Ирина Петровна была по-настоящему счастлива с мужем, но не устояла перед соблазном и закрутила роман с литовским режиссером Витаутасом Жалакявичюсом. Ради новой любви Мирошниченко ушла от супруга, а Жалакявичюс оставил жену и ребенка. Они поженились в 1972 году, но союз, основанный на страсти, продержался всего несколько месяцев.

Через три года Ирина Мирошниченко снова решилась на серьезные отношения. Ее избранником стал актер Игорь Васильев. Они познакомились на съемочной площадке, прожили вместе 5 лет, но так и не решились на пополнение. По словам актрисы, возможность обзавестись детьми была, но она откладывала рождение наследников ради карьеры. После расставания с Васильевым Мирошниченко еще не раз приписывали романы с именитыми коллегами, однако узами брака она себя так и не связала.

Сегодня, в свои 80 лет, Ирине Петровне приходится о многом жалеть. Артистка называет большой ошибкой импульсивный развод с первым мужем и аборт, от которого он ее не отговорил. Долгие годы звезда считала, что пока не готова иметь детей. Теперь же она осознает, что пожертвовала простым женским счастьем ради карьеры. Ирина Мирошниченко состарилась одна, а самого близкого человека, свою крестницу, потеряла еще в 2018 году.