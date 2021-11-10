Мирошниченко рассказала об измене мужа: Я догадалась

Первым супругом Ирины Мирошниченко стал драматург Михаил Шатров.

Будущие супруги познакомились на экзаменах в Школу-студию МХАТ. Ухаживания со стороны Шатрова начались еще через год после этого. Михаил водил Ирину в театр, постепенно знакомил с миром искусства, а потом сделал ей предложение руки и сердца. Молодые люди поженились и прожили вместе около 12 лет.

В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" Ирина Мирошниченко рассказала, почему она развелась с мужем. Оказалось, что проблемы в отношениях начались примерно на десятый год совместной жизни актрисы и драматурга.

Однажды Мирошниченко поняла, что муж ей изменил. Это случилось однократно, но стало поводом для усугубления проблем.

"Я догадалась. Увидела эту девушку," – вспомнила актриса об измене супруга.

Когда Мирошниченко озвучила Шатрову свою догадку, тот очень покраснел и все стало предельно ясно. После и сама актриса нарушила верность супругу. В результате этот брак окончательно дал трещину.

Возможно, ребенок тогда помог бы сохранить семью. Мирошниченко призналась, что они с мужем хотели детей, но пожертвовали это мечтой ради театра. В то время актрисе казалось, что она всегда будет молодой и все успеет. Сегодня в свои 79 лет женщина понимает, что все далеко не так.

Ранее "Дни.ру" писали о госпитализации Ирины Мирошниченко – пожилая актриса попала в больницу в состоянии средней тяжести.