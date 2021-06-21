Возможно, ковид: появились подробности госпитализации Мирошниченко

78-летняя Ирина Мирошниченко была доставлена в больницу несколько дней назад. У нее поднялась температура и возникли сложности при дыхании. Врачи диагностировали вирусную пневмонию. Сообщалось, что артистка находится в состоянии средней тяжести.
В настоящий момент Мирошниченко по-прежнему находится под пристальным присмотром квалифицированных специалистов. Они пока не сообщают, что стало причиной ухудшения состояния артистки. Не исключено, что знаменитость заразилась коронавирусом.
К слову, ранее Мирошниченко рассказывала, что врачи и знакомые рекомендовали ей вакцинироваться. Как только артистка решила сделать прививку от коронавируса, она попала в больницу.
Напомним, что Ирина Петровна снималась в таких известных фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось", "Старый Новый год", и продолжениях картины "Зимняя вишня". Актриса сыграла десятки запоминающихся ролей в театре и в кино.
Ранее Ирина Мирошниченко жаловалась на одиночество. Артистка была замужем трижды, но детей у нее нет. С возрастом звезда советского кино поняла, что отказ от наследников – ее роковая ошибка.
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