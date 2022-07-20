Отсидел за убийство, забрал у жены дочь, закрутил роман с Голубкиной: как живет непутевый сын Ливанова

Знаменитый артист и легендарный Шерлок Холмс Василий Ливанов – многодетный отец. Судьба его старшего сына складывалась нелегко.

Василий Ливанов был женат дважды. Первая супруга, дочь биохимика Владимира Энгельгардта, подарила актеру дочку Анастасию. Во втором браке, с художником-мультипликатором Еленой, у артиста родились двое сыновей. Старшего наследника Василия Борисовича, Бориса, часто называют непутевым. Было время, когда его жизнь пошла под откос.

Борис Ливанов появился на свет в 1974 году. Мальчика назвали в честь деда по отцовской линии, который тоже был актером. Борис рос в творческой атмосфере, уже в шесть лет дебютировал с ролью мальчика-беспризорника в фильме "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона" и мечтал пойти по стопам талантливой родни.

Окончив школу, Борис решил отучиться на актера и поступить в Щукинское училище. Однако учеба не задалась. Наследник Ливанова не отличался прилежным поведением и пропускал занятия, потом перевелся в ГИТИС, но и там не не стал примерным студентом. Вуз молодой человек окончил не без помощи знаменитого отца, а большого успеха в кино так и не добился, хоть и снялся в нескольких картинах. Неудачи в карьере привели к тому, что Борис начал прикладываться к бутылке.

Супругой неудавшегося актера стала Екатерина Хрусталева. Молодой человек женился на ней, несмотря на протесты родных. В 2002-м возлюбленная подарила Борису дочь Еву, а спустя два года у малышки обнаружили двустороннюю глухоту. Диагноз шокировал Хрусталеву настолько, что она серьезно пристрастилась к спиртному. Вскоре Ливанов забрал дочку и ушел от жены.

Увы, отцовские обязанности не сподвигли Бориса встать на путь исправления. Он продолжал выпивать, а в 2009 году был осужден за убийство, совершенное во время очередного застолья. Вспомнить, как произошла потасовка, Ливанов не смог. В 2014 году наследник артиста вышел на свободу по УДО и начал жизнь с чистого листа.

В колонии сын актера начал писать стихи, а после освобождения всерьез занялся писательством. Борис обосновался на семейной даче, отрастил волосы и бороду и даже попробовал наладить личную жизнь. Какое-то время наследник артиста крутил роман с актрисой Марией Голубкиной и собирался на ней жениться. Однако ужиться вместе влюбленные так и не смогли.

Сейчас Борису Ливанову 48 лет. Он по-прежнему живет за городом, пишет книги и посвящает себя творчеству. Три года назад на экраны вышла картина "Медный всадник России", в создании которой участвовала почти вся семья Ливановых. Борис сыграл в фильме роль князя Потемкина, а его дочь Ева – одну из фрейлин. Наследница актера выросла и проводит с отцом много времени. От вредных привычек Ливанов, к счастью, избавился.