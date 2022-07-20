"Я совершила много глупостей": Акиньшина решилась на откровенное признание

Знаменитость довольно редко дает интервью, поэтому каждого ее появления в СМИ поклонники ждут с нетерпением. Недавно Оксана Акиньшина порадовала фанатов и дала большое интервью, в котором откровенно рассказала о своей работе.
Прошлый год для актрисы выдался по-настоящему ударным по количеству разножанровых кинопремьер. При этом хрупкой блондинке удавалось ловко переключаться между съемками без каких-либо накладок. Смена жанров – это для актрисы идеальный вариант. В противном случае она может сильно уставать от съемочного процесса.
Причем никогда нельзя угадать заранее, какой из сценариев больше опустошит звезду. Акиньшина призналась, что после некоторых съемок ей особенно необходимо время, чтобы восстановиться и наполниться, иначе она просто не сможет хорошо делать свою работу.
В беседе с порталом Sobaka.ru Акиньшина заявила, что она очень требовательна как к себе, так и к окружающим. Актриса уверена, что любая профессия подразумевает отдачу. В кинематографе же болеть за свое дело особенно важно. Примечательно, что у самой Акиньшиной так было не всегда.
"Я совершила много глупостей, относилась к работе халатно, что дало свои плоды," – решилась на откровенное признание артистка.
Сегодня звезда старается не допускать прошлых ошибок и быть максимально ответственной к своему делу. Также Оксана Акиньшина не скрывает, что иногда бывает жесткой, из-за чего на съемочной площадке некоторые коллеги ее даже побаиваются.