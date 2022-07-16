"Невозможно петь": Турецкий перечислил запретившие его группу страны на фоне отмены русской культуры

Выступления арт-группы "Хор Турецкого" стало кульминацией грандиозного концерта "Союзное государство приглашает" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Ведь талант – вне политики и внешних обстоятельств. За кулисами с руководителем прославленного коллектива Михаилом Турецким встретился корреспондент "Дни.ру".

"Нам больше не разрешают выступать в здании Генеральной ассамблеи ООН и возле статуи Свободы в Нью-Йорке, на центральной аллее в Вашингтоне, – сожалеет Турецкий. – Для нас уже закрыта Братислава, Вена, Любляна. Там петь больше невозможно!"

Но свято место, как известно, пусто не бывает. "С большим скрипом, как в свое время и Берлин, мы теперь начинаем открывать страны Латинской Америки, – сообщил Турецкий. – И уже через неделю у нас будет выезд в Буэнос-Айрес, Монтевидео, который пока не определился, кого поддерживает в сегодняшней ситуации, Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло".

При этом гонораров у коллектива нет. "Это все – гуманитарные проекты, которые реализуются при поддержке Правительства Москвы и Министерства Иностранных Дел. Мы тем самым наводим мосты и раскалываем лед недоверия", – пояснил артист.

После начала специальной военной операции на русскую культуру начались гонения – запрещают наших артистов и исполнения произведения русских авторов, вымарываются имена писателей из школьных учебников. Но Турецкий на все это смотрит философски. "Мы уверены в себе – у нас великая история и великая, культура, и есть все, чтобы гордиться ими, – говорит он. – С точки зрения музыки, живописи, литературы, поэзии у нас практически нет никаких конкурентов. Ну, может быть, только Германия – родина Канта и Гегеля (величайшие мыслители, основоположники западной философии – Прим ред.)".